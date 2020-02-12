2020-02-12T18:59:56+03:00
Общество

В Башкирии появится птицефабрика по производству 106 млн яиц в год

На предприятии будут работать порядка двух тысяч человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На птицефабрике будут трудиться порядка двух тысяч человекНа птицефабрике будут трудиться порядка двух тысяч человекФото: Мария АНАНОВА
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В Альшеевском районе Башкирии появится птицефабрика на две тысячи рабочих мест. Сегодня, 12 февраля, с проектом ознакомился глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки.

Реализацией предприятия занимается «Башкирский бройлер». Птицеводческий комплекс будет производить 106 млн яиц и 130 тысяч тонн бройлера в год. Первую очередь проекта планируется ввести в августе текущего года. Компания намерена создать порядка двух тысяч рабочих мест.

Хабиров предложил обсудить ход строительства комплекса на ближайшем «Инвестчасе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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