Возле мусорных баков в Уфе обнаружили тело женщины

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:18:15+03:00

По словам очевидцев, женщина упала, когда шла по улице Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В уфимском микрорайоне Сипайлово возле мусорных баков на улице Рыльского обнаружен труп женщины. Страшную находку горожане сделали вчера, 11 февраля. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не заметили на теле погибшей следов криминального характера. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

По словам очевидцев, уфимка шла по улице и внезапно упала. Она скончалась практически сразу. Пользователи социальных сетей подозревают, что женщина могла поскользнутся и удариться об лед. Эту версию опровергают в мэрии, сообщает ГорОбзор.ру. По предварительной информации, жительнице Уфы стало плохо на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU