2020-02-12T14:55:44+03:00
Общество

В Башкирии за январь цены на некоторые продукты выросли на 20%

Значительно подорожали помидоры и огурцы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подорожание помидоров и огурцов связано с сезонным ростом ценПодорожание помидоров и огурцов связано с сезонным ростом ценФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Аналитики Башстата рассказали об изменении индекса потребительских цен на товары в республике. По сравнению с предыдущим месяцем он составил 100,3%, а в годовом исчислении – 102,3%.

– В январе продовольственный рынок республики характеризовался снижением цен на половину наблюдаемых продовольственных товаров − из 104 видов (без овощей, фруктов и алкоголя) снижение цен зафиксировано на 51 товар, повышение до 1% − на 28, от 2,1% до 6,1% − на 15 товаров, – пояснили в Башстате.

Специалисты отметили сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Так, за один месяц свежие огурцы и помидоры подорожали на 20,9-21-6%, репчатый лук, чеснок и морковь – на 2,5-5,8%, картофель на 0,9%, бананы, лимоны, яблоки и груши – на 1,2-4,7%. Незначительно повысилась (от 0,2% до 2,6%) стоимость вареной колбасы и окорочка, рыбопродукты, молочка, торты, соль, овощные консервы. Натуральный зерновой и молотый кофе подорожал на 6,1%.

Цены снизились на пшено (-5,9%), куриные яйца (-7,5%). Индейка, фарш, свинина и куры подешевели на 1,2-3,1%, сахар, подсолнечное масло, пряники, кексы, рулеты, некоторые виды хлеба, растворимый кофе, макароны и хлопья из злаков – на 1,2-3,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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