Спикер уфимского Горсовета публично раскритиковал чиновников из мэрии

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:34:36+03:00

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Спикер уфимского горсовета Валерий Трофимов на прошедшем сегодня заседании раскритиковал работу аппарата администрации города. В частности, он затронул проблему профессионализма чиновников из мэрии в части подготовки проектов решений, направляемых в совет. Это приводит к тому, что в последствии они отменяются судами. Так, по итогам 2019 года горсовет проиграл в арбитражном суде три процесса из семи, на которых оспаривались принятые им в 2017 году решения об установлении арендной платы за землю.

– К сожалению, констатирую, что по трем искам решение принято не в нашу пользу, – начал Трофимов. – Причиной мы считаем слабую подготовку проекта решения соответствующей службы администрации города. Я уже говорил, что при внесении муниципальных правовых актов мы настоятельно рекомендуем руководствоваться регламентом внесения проектов. С себя мы ответственности не снимаем за то, что больше доверились, поверили, приняли недоработанный проект. Хотим предупредить, что такие недоработанные проекты Совет больше принимать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU