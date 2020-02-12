Уфимец-андрогин поборется за сердце нового «Холостяка» на ТНТ

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:04:10+03:00

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Уфимец-андрогин Заки Мусин примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ. Там он поборется с другими девушками за сердце нового героя – 33-летнего московского стоматолога Антона Криворотова. Лицо уроженца столицы Башкирии промелькнуло в нескольких тизерах программы.

фото: скриншот тизера

Ранее «Комсомолка» рассказывала про уфимца-андрогина, который после переезда в Москву и смены гендера начал покорять модельные подиумы. Облик молодого человека менялся в течение нескольких лет. Сейчас его практически невозможно отличить от девушки.

"Холостяк" - новый сезон // 12.02.

ИСТОЧНИК KP.RU