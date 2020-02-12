2020-02-12T12:01:31+03:00
Происшествия

Члены ОПГ из Уфы с помощью фирм-однодневок вывели полмиллиарда рублей

Трое преступником отделались условным сроком
Владислав КАЗАНЦЕВ
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ВС согласился с прокуратурой и оставил вердикт в силеВС согласился с прокуратурой и оставил вердикт в силе
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Верховный суд Башкирии утвердил приговор членам преступной группы, которые через фирмы однодневки вывели 500 млн рублей. Ранее Советский районный суд Уфы приговорил их к четырем годам условно за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юридического лица.

Суд установил, что двое обвиняемых вступили в ОПГ третьего фигуранта уголовного дела. Тот имел высшее юридическое образование и был учредителем одного из уфимских фитнес-клубов.

– Создав две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, они обеспечили с 2015 по 2017 годы неправомерный вывод со счетов свыше 100 клиентов, среди которых были как компании, так и индивидуальные предприниматели, около 500 млн. рублей, – сообщили в прокуратуре Башкирии.

Денежные переводы были замаскированы под оплату ряда услуг: строительных, консультационных, по разработке программного обеспечения. После этого они передавали клиентам наличные, получая за свои услуги около 7% от суммы. Таким образом их доход превысил 27 млн рублей.

Подсудимые вину не признали. Организатор и его адвокат пытались обжаловать приговор Советского районного суда, ссылаясь на отсутствие доказательств. Однако ВС согласился с прокуратурой и оставил вердикт в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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