В Уфе закрыли опасный детский сад
В Октябрьском районе Уфы судебные приставы опечатали частный детский сад «Гусенок». Учреждение расположено в селе Нагаево на улице Дильмухаметова. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.
Надзорные органы выявили в нежилом многоэтажном здании многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. После инспекции районный прокурор обратился в суд с требованием закрыть детсад до полного устранения нарушения.
– Учитывая, что нарушения создают угрозу для жизни и здоровья маленьких воспитанников учреждения, а также работников, суд удовлетворил заявление прокурора, – рассказали в ФССП.
Судебные приставы приостановили деятельность детского учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU