В Уфе закрыли опасный детский сад

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:19:05+03:00

Условия в учреждении угрожали жизни и здоровью воспитанников

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Уфы судебные приставы опечатали частный детский сад «Гусенок». Учреждение расположено в селе Нагаево на улице Дильмухаметова. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

Надзорные органы выявили в нежилом многоэтажном здании многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. После инспекции районный прокурор обратился в суд с требованием закрыть детсад до полного устранения нарушения.

– Учитывая, что нарушения создают угрозу для жизни и здоровья маленьких воспитанников учреждения, а также работников, суд удовлетворил заявление прокурора, – рассказали в ФССП.

Судебные приставы приостановили деятельность детского учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU