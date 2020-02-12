Уфимец по фотографии матери опознал погибшего брата, с которым не общался 20 лет

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:03:45+03:00

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Житель Уфы смог опознать погибшего брата по фотографии матери. Снимок лежал у покойного в кармане. Об этом сообщает МВД Башкирии.

3 февраля сотрудники полиции обратились за помощью к уфимцам, чтобы установить личность умершего мужчины. Его тело было обнаружено 16 декабря в лесу на улице Лесунова. При себе у него была старая фотография с изображением женщины. Правоохранители использовали снимок как зацепку и опубликовали его на сайте и в соцсетях.

– 4 февраля 53-летняя уфимка просматривала новостную ленту в сети интернет и увидела фотографию свекрови, сообщила об этом своему супругу. Мужчина поспешил обратиться в полицию, – рассказали в региональном МВД.

Как оказалось, в погибшем мужчине горожанин опознал родного брата. Они не общались более 20 лет. Родственник вел замкнутый образ жизни, жены и детей у него не было. На той самой фотографии, которую он всегда носил с собой, была изображена его родная мать.

ИСТОЧНИК KP.RU