Уфимцев просят оценить уровень комфорта в городе

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:29:32+03:00

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Институт Генплана Москвы попросил уфимцев оценить уровень комфорта в городе. Для этого был создан специальный опрос, с оглядкой на который специалисты – хочется верить – будут разрабатывать генеральный план Уфы до 2040.

В анкетировании всего 12 вопросов, половина которых связана с уточнением данных об опрошенном (возраст, район проживания и т.д.). Во второй части создатели опроса интересуются, чего именного не хватает в районах столицы Башкирии, какие можно отметить проблемы и положительные стороны.

Напомним, накануне, 11 февраля, прошла пресс-конференция специалистов Института Генплана Москвы и главного архитектора Уфы Олега Байдина. Они рассказали о ходе разработки генплана развития Уфы до 2040 года, а также отметили, что в будущем главным транспортом Уфы станет трамвай.

ИСТОЧНИК KP.RU