Гашнику из Башкирии дали условку за помощь уснувшему после ДТП пьяному коллеге

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:53:44+03:00

Обвиняемый пытался спасти сослуживца от ответственности, но в итоге стал фигурантом уголовного дела

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В Иглинском районном суде вынесен приговор 43-летнему инспектору ГИБДД, пытавшемуся отмазать от ответственности своего пьяного сослуживца, который попал в ДТП. Подробности преступления рассказали в Следственном комитете РБ.

Случилось все еще в январе 2018 года, когда пьяный инспектор ДПС ехал на своем личном авто по селу Иглино и угодил в кювет. Попав в неприятную ситуацию, дорожный полицейский заснул прямо за рулем. В это время очевидец уже вызывал сотрудников ГИБДД. На вызов приехал обвиняемый. Чтобы помочь нетрезвому товарищу избежать наказания и последующего увольнения со службы, он «позволил коллеге через знакомых пригласить нетрезвого водителя под предлогом перегнать автомобиль» (цитата по СК). Гаишник составил на последнего протокол об административном правонарушении и склонил его подтвердить, что он сам управлял съехавшим в кювет автомобилем.

Впоследствии именно подставной водитель и раскрыл карты сотрудникам отдела полиции. Как пишет СК, «осознавая противоправный характер происходящего».

В ходе следствия и суда обвиняемый вину в преступлении отрицал. Обоих инспекторов после служебной проверки МВД уволили со службы с отрицательными основаниями. Суд назначил уже бывшему гаишнику, который пытался помочь товарищу, наказание в виде одного года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU