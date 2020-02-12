2020-02-12T09:53:44+03:00
Общество

Гашнику из Башкирии дали условку за помощь уснувшему после ДТП пьяному коллеге

Обвиняемый пытался спасти сослуживца от ответственности, но в итоге стал фигурантом уголовного дела
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Чтобы избежать наказания, гаишники позвали подставного водителяЧтобы избежать наказания, гаишники позвали подставного водителяФото: Юлия Лоза
Изменить размер текста:

В Иглинском районном суде вынесен приговор 43-летнему инспектору ГИБДД, пытавшемуся отмазать от ответственности своего пьяного сослуживца, который попал в ДТП. Подробности преступления рассказали в Следственном комитете РБ.

Случилось все еще в январе 2018 года, когда пьяный инспектор ДПС ехал на своем личном авто по селу Иглино и угодил в кювет. Попав в неприятную ситуацию, дорожный полицейский заснул прямо за рулем. В это время очевидец уже вызывал сотрудников ГИБДД. На вызов приехал обвиняемый. Чтобы помочь нетрезвому товарищу избежать наказания и последующего увольнения со службы, он «позволил коллеге через знакомых пригласить нетрезвого водителя под предлогом перегнать автомобиль» (цитата по СК). Гаишник составил на последнего протокол об административном правонарушении и склонил его подтвердить, что он сам управлял съехавшим в кювет автомобилем.

Впоследствии именно подставной водитель и раскрыл карты сотрудникам отдела полиции. Как пишет СК, «осознавая противоправный характер происходящего».

В ходе следствия и суда обвиняемый вину в преступлении отрицал. Обоих инспекторов после служебной проверки МВД уволили со службы с отрицательными основаниями. Суд назначил уже бывшему гаишнику, который пытался помочь товарищу, наказание в виде одного года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гашнику из Башкирии дали условку за помощь уснувшему после ДТП пьяному коллеге
В уфимской больнице приостановили прием пациентов из-за больного с подозрением на коронавирус
На столетие Башкирии в Москве открылась выставка Каринэ Хабировой
На трассе под Сургутом погиб полицейский из Башкирии
Сбербанк выставил на продажу часть своего главного офиса в Уфе
В Башкирии водитель «Шевроле Нива» насмерть задавил женщину
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в Башкирии
На переобучение мам в декрете в Башкирии направят 75 млн рублей
Депутаты из Башкирии предложили штрафовать поставщиков за неверное начисление платы за ЖКХ
ВС Башкирии прекратил уголовное дело на экс-мэра Межгорья и ограничился штрафом
Школьнику, заснявшему секс двух подростков на крыше в Уфе, дали реальный срок
В Уфе ребенок попал в больницу после нападения собаки
Власти Уфы рассказали о будущем городских лесов
Мэрия Уфы во второй раз не смогла определить подрядчика на строительство моста за 8,7 млрд рублей
В уфимской больнице объяснили случай с отказом проверять пациента, который заподозрил у себя коронавирус
Во время строительства алкозавода под Уфой погиб рабочий
В Башкирии по официальным данным снизилась безработица и выросла зарплата
25 молодых ученых из Башкирии получат по миллиону рублей
Стало известно, какие товары подорожали в Башкирии по итогам 2019 года
Для строительства Восточного выезда из Уфы будут изъяты десятки садовых участков
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
Уфимские власти хотят сделать главным транспортом города трамвай