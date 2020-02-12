2020-02-12T09:55:40+03:00
Происшествия

В уфимской больнице приостановили прием пациентов из-за больного с подозрением на коронавирус

Прибывшего из Китая горожанина уже перевели в другую медицинскую организацию
Владислав КАЗАНЦЕВ
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После проведения эпидмероприятий работа больницы была возобновленаПосле проведения эпидмероприятий работа больницы была возобновленаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В уфимскую клиническую больницу №21 вчера, 11 февраля, поступил прилетевший из Китая пациент с подозрением на коронавирус. На какое-то время медучреждению пришлось приостановить прием людей. Он был возобновлен после того как персонал провел ряд эпидмероприятий, а больной был переведен в инфекционную больницу. Об этом сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным ведомства, прием специалистов и оказание неотложной помощи были организованы в здании поликлиники. Кроме того, станция скорой помощи перенаправила поток экстренных пациентов в другие медицинские организации города. После осмотра пациента, у которого заподозрили коронавирус, перевели в инфекционную больницу для дальнейшего уточнения диагноза. Прием горожан был возобновлен в три часа ночи 12 февраля. До тех пор персонал больницы проводил дезинфекцию.

Тем временем инфекционной клинической больнице №4 опровергли информацию о том, что врачи отказались принимать пациента, который вернулся из Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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