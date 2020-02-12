2020-02-12T09:06:43+03:00
Общество

На столетие Башкирии в Москве открылась выставка Каринэ Хабировой

На мероприятии выступила певица Алсу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскаровафото: пресс-служба Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова
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В Полномочном представительстве Башкирии при Президенте РФ в Москве накануне открылась выставка «Семь девушек». Она приурочена к 100-летию республики. Автором и идейным вдохновителем экспозиции выступила супруга главы региона Каринэ Хабирова. Она разработала общую концепцию проекта и подбирала работы.

«Семь девушек» – творческий проект, объединивший работы семи разных художников, каждый из которых в самобытной манере переосмыслил народную легенду о бесстрашных сестрах. Экспозицию планируют сделать постоянной.

На открытие выставки пришли члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители правительства Москвы, а также творческой интеллигенции и башкирского землячества. С концертной программой выступила певица Алсу, ансамбль имени Файзи Гаскарова и коллективы Башкирского культурного центра.

На открытии выставки, посвященной столетию Башкирии, выступила Алсу // 12.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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