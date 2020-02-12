2020-02-12T08:48:00+03:00
Происшествия

На трассе под Сургутом погиб полицейский из Башкирии

В автозаке находились четверо правоохранителей и двое подследственных
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Ханты-Мансийском автономном округе погиб полицейский из Башкирии. Он ехал на служебной «буханке» вместе с тремя сослуживцами и двумя подследственными в Нефтеюганск. На 79 километре автодороги «Сургут-Нижнерватовск» машина столкнулась со встречным большегрузом MAN. От удара «УАЗ» отбросило на попутный «ГАЗ», а грузовик врезался в следовавший за ним тягач Scania.

фото: соцсети

фото: соцсети

Водитель и пассажир из автозака скончались на месте. Оба были сотрудниками югорской полиции. Один из них – Ильмир А. – был уроженцем Башкирии. Еще четверо пассажиров из «УАЗа» получили различные травмы.

В настоящий момент местная дорожная полиция проводит расследование по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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