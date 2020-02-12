В Башкирии водитель «Шевроле Нива» насмерть задавил женщину

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:28:38+03:00

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ДТП в Бакалинском районе Башкирии привело к гибели пешехода. Как рассказали в Госавтоинспекции республики, инцидент произошел 11 февраля около 21:00 на дороге Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы.

59-летняя женщина пыталась перейти проезжую часть в неустановленном месте и попала под колеса "Шевроле Нива". Машиной управлял 32-летний местный житель. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте.

На одежде женщины не было светоотражающих элементов, поэтому заметить ее в свете фар было практически не возможно.

ИСТОЧНИК KP.RU