2020-02-12T07:28:38+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель «Шевроле Нива» насмерть задавил женщину

Погибшая пыталась перейти дорогу в неположенном месте
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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ДТП в Бакалинском районе Башкирии привело к гибели пешехода. Как рассказали в Госавтоинспекции республики, инцидент произошел 11 февраля около 21:00 на дороге Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы.

59-летняя женщина пыталась перейти проезжую часть в неустановленном месте и попала под колеса "Шевроле Нива". Машиной управлял 32-летний местный житель. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте.

На одежде женщины не было светоотражающих элементов, поэтому заметить ее в свете фар было практически не возможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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