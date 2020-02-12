Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в Башкирии
Специалисты проанализировали продажи машин в Башкирии в 2019 году и составили топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников.
В лидерах оказался южнокорейский кроссовер "Хендай Крета". По данным издания UfaTime.ru, в республике было продано 2938 машин этой марки. На втором месте по объемам продаж - французский "Рено Дастер" - 1816 машин, на третьем - очередное авто из Южной Кореи "Киа Спортейдж" - 1247 проданных экземпляров.
За пределами тройки остались российский внедорожник "Лада 4x4", а также "Тойота RAV4", "Шевроле Нива", "Рено Каптур", "Фольксваген Тигуан" и "Шкода Кодиак". Десятку топовых авто замкнула японская "Мазда CX-5".
ИСТОЧНИК KP.RU