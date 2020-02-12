Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в Башкирии

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:05:36+03:00

В десятке самых популярных машин южнокорейские, японские и французские марки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейтинг составили на основе продаж машин в 2019 году

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Специалисты проанализировали продажи машин в Башкирии в 2019 году и составили топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников.

В лидерах оказался южнокорейский кроссовер "Хендай Крета". По данным издания UfaTime.ru, в республике было продано 2938 машин этой марки. На втором месте по объемам продаж - французский "Рено Дастер" - 1816 машин, на третьем - очередное авто из Южной Кореи "Киа Спортейдж" - 1247 проданных экземпляров.

За пределами тройки остались российский внедорожник "Лада 4x4", а также "Тойота RAV4", "Шевроле Нива", "Рено Каптур", "Фольксваген Тигуан" и "Шкода Кодиак". Десятку топовых авто замкнула японская "Мазда CX-5".

ИСТОЧНИК KP.RU