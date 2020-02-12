Сбербанк выставил на продажу часть своего главного офиса в Уфе

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:00:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сбербанк выставил на продажу часть помещений в своем главном офисе по адресу ул. Зорге, 5. По данным "Интерфакса", речь идет о помещениях на первом и втором этажах здания, их начальная цена составила более 116 млн рублей.

При этом банк рассчитывает в дальнейшем арендовать часть этих помещений на срок 10 лет с возможностью расторгнуть договор досрочно. В банке уверяют, что сделка никак не повлияет на объем услуг, которые предоставляются сейчас в головном офисе.

Аукцион по продаже назначен на 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU