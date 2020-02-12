2020-02-12T06:43:33+03:00
Общество

На переобучение мам в декрете в Башкирии направят 75 млн рублей

Основную часть средств предоставляет федеральная казна
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В прошлом году переобучение прошли 545 мам в декретеВ прошлом году переобучение прошли 545 мам в декретеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В 2020 году свыше 75 млн рублей будет направлено на переобучение жительниц Башкирии в декрете. Из них 72,6 млн предоставляет федеральный бюджет и лишь 3,2 млн - казна республики.

– Механизмы для обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет подразумевают переобучение и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, выдачу образовательных сертификатов и субсидирование работодателей, – уточнила на заседании в правительстве вице-премьер – министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

По ее словам, за прошлый год возможностью освоить новую профессию воспользовались 545 женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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