На переобучение мам в декрете в Башкирии направят 75 млн рублей
В 2020 году свыше 75 млн рублей будет направлено на переобучение жительниц Башкирии в декрете. Из них 72,6 млн предоставляет федеральный бюджет и лишь 3,2 млн - казна республики.
– Механизмы для обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет подразумевают переобучение и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, выдачу образовательных сертификатов и субсидирование работодателей, – уточнила на заседании в правительстве вице-премьер – министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.
По ее словам, за прошлый год возможностью освоить новую профессию воспользовались 545 женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU