2020-02-11T19:31:19+03:00
Общество

Школьнику, заснявшему секс двух подростков на крыше в Уфе, дали реальный срок

Его мать до последнего надеялась, что суд оправдает подростка
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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В Уфе состоялся суд над 16-летним школьником, который снял на видео секс двух подростков на крыше высотки.

Сам инцидент произошел весной этого года. Учащиеся уфимского лицея – ребята 13-ти и 15-ти лет и их 14-летняя подруга – пробрались на крышу жилой многоэтажки, где устроили вечеринку с алкоголем. В какой-то момент младший из школьников занялся с подругой сексом, а старший приятель снял все на камеру. Непристойная запись попала в интернет и вызвала шквал обсуждений.

На подростка с камерой завели уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней», и на днях суд вынес свой приговор.

- Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, - рассказала мать школьника изданию ProUfu.ru.

По словам женщины, приговор вынесли на основании показаний той самой пары с видеозаписи, хотя дети были пьяны.

- Мальчику на видео на момент съемки было 13 лет, и по закону он не мог быть привлечен. Его по российскому законодательству должны были отправить в спецшколу, а он до сих пор спокойно разгуливает по улицам, - возмущается женщина.

Она намерена добиваться пересмотра приговора. Апелляция назначена на конец февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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