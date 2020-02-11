В Уфе ребенок попал в больницу после нападения собаки

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:51:26+03:00

Бездомный был пес или у него есть владелец, пока не ясно

Изменить размер текста: A A

Очередной случай нападения собаки на ребенка произошел сегодня, 11 февраля, около 17:30 вечера в Уфе. Как рассказали в Управлении гражданской защиты города, мальчик 2011 года рождения гулял по поселку Нагаево, когда на него накинулась собака. Животное серьезно покусало школьника. Ребенка увезли в больницу для оказания помощи.

Сейчас специалисты выясняют, был ли бездомным напавший на школьника пес или у собаки есть законный владелец. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU