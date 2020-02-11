2020-02-11T18:51:26+03:00
Происшествия

В Уфе ребенок попал в больницу после нападения собаки

Бездомный был пес или у него есть владелец, пока не ясно
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Очередной случай нападения собаки на ребенка произошел сегодня, 11 февраля, около 17:30 вечера в Уфе. Как рассказали в Управлении гражданской защиты города, мальчик 2011 года рождения гулял по поселку Нагаево, когда на него накинулась собака. Животное серьезно покусало школьника. Ребенка увезли в больницу для оказания помощи.

Сейчас специалисты выясняют, был ли бездомным напавший на школьника пес или у собаки есть законный владелец. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВС Башкирии прекратил уголовное дело на экс-мэра Межгорья и ограничился штрафом
Школьнику, заснявшему секс двух подростков на крыше в Уфе, дали реальный срок
В Уфе ребенок попал в больницу после нападения собаки
Власти Уфы рассказали о будущем городских лесов
Мэрия Уфы во второй раз не смогла определить подрядчика на строительство моста за 8,7 млрд рублей
В уфимской больнице объяснили случай с отказом проверять пациента, который заподозрил у себя коронавирус
Во время строительства алкозавода под Уфой погиб рабочий
В Башкирии по официальным данным снизилась безработица и выросла зарплата
25 молодых ученых из Башкирии получат по миллиону рублей
Стало известно, какие товары подорожали в Башкирии по итогам 2019 года
Для строительства Восточного выезда из Уфы будут изъяты десятки садовых участков
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
Уфимские власти хотят сделать главным транспортом города трамвай