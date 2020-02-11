Власти Уфы рассказали о будущем городских лесов

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:09:15+03:00

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Судьбу уфимских зеленых массивов обсуждали сегодня, 11 февраля, в рамках пресс-конференции по Генплану Уфы. По словам разработчиков документа, зеленую зону в Уфе нужно "доанализировать", разобраться, какие леса находятся в хорошем состоянии и положительно влияют на экологию, а каким территориям нужен уход.

- Сами по себе зеленые насаждения возле жилых зон не несут интереса, если они не благоустроены, в них нет дорожек, безопасных площадок для спорта, выгула животных. Эти зоны предлагаем превращать в рекреационные, делать из них места для досуга, - пояснил руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития Института генплана Москвы Александр Котенков.

Судьба же крупных лесных массивов пока не ясна. По словам главного архитектора города Олега Байдина, необходимы исследования, которые обосновывали бы расположение этих лесов, их видовой и сортовой состав и функцию. Но пока эту работу никто не ведет.

ИСТОЧНИК KP.RU