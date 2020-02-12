2020-02-12T06:15:04+03:00
Недвижимость

Депутаты из Башкирии предложили штрафовать поставщиков за неверное начисление платы за ЖКХ

Такое решение созрело после многочисленных жалоб от жителей республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Сейчас поставщики энергоресурсов не несут никакой ответственности за ошибочные начисленияСейчас поставщики энергоресурсов не несут никакой ответственности за ошибочные начисленияФото: Алексей БУЛАТОВ
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За нарушения при начислении платы за ЖКХ поставщикам энергоресурсов предлагают выписывать штрафы. Парламентарии Башкирии подготовили соответствующий проект федерального закона в виде поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Ввести ответственность за неверные начисления депутаты решили после многочисленных жалоб от жителей республики, в особенности на суммы в платежка за отопление.

– Люди не понимают, почему внезапно многократно вырастают суммы в квитанциях. Ответственность для поставщиков энергоносителей за нарушения при начислении платы в настоящий момент отсутствует, – пояснил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

Новый законопроект позволит защитить права граждан и даст органам госжилинспекции возможность налагать штрафы на нарушителей. Сумма штрафа для должностных лиц составит 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

Текст законопроекта направят для предварительного рассмотрения в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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