Депутаты из Башкирии предложили штрафовать поставщиков за неверное начисление платы за ЖКХ
За нарушения при начислении платы за ЖКХ поставщикам энергоресурсов предлагают выписывать штрафы. Парламентарии Башкирии подготовили соответствующий проект федерального закона в виде поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Ввести ответственность за неверные начисления депутаты решили после многочисленных жалоб от жителей республики, в особенности на суммы в платежка за отопление.
– Люди не понимают, почему внезапно многократно вырастают суммы в квитанциях. Ответственность для поставщиков энергоносителей за нарушения при начислении платы в настоящий момент отсутствует, – пояснил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.
Новый законопроект позволит защитить права граждан и даст органам госжилинспекции возможность налагать штрафы на нарушителей. Сумма штрафа для должностных лиц составит 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.
Текст законопроекта направят для предварительного рассмотрения в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании.
ИСТОЧНИК KP.RU