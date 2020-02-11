2020-02-11T20:07:17+03:00
Общество

ВС Башкирии прекратил уголовное дело на экс-мэра Межгорья и ограничился штрафом

Виктор Панченко занимал должность главы администрации города
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ok.ruфото: ok.ru
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Верховный суд Башкирии прекратил уголовно дело в отношении бывшего главы Межгорья Виктора Панченко. Текст постановления оказался в распоряжении «КП-Уфа».

Экс-мэра, занимавшего свою должность с 2014 по 2019 годы, обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Его подозревали в незаконных сделках с муниципальным имуществом.

Впоследствии Белорецкий межрайонный суд, а накануне и Верховный приняли решение о прекращении уголовного преследования, ограничившись судебным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Причем соответствующее ходатайство заявил следователь СК по РБ в Межгорье.

– Меру пресечения Панченко В.В. в виде залога – отменить до вступления постановления в законную силу. Возвратить залог в размере 1 000 000 (один миллион) рублей залогодателю, – следует из постановления.

Адвокат Роман Петров, специализирующийся на защите по экономическим и должностным обвинениям, к которому мы обратились за экспертным мнением, пояснил состоявший судебный акт так:

- Ходатайство следствия о прекращении уголовного преследования обусловлено отсутствием судебной перспективы для данного дела, то есть выявленные нарушения по сути не образуют состава уголовно наказуемого деяния. Но восстановиться на прежнем месте бывший мэр не сможет, так как по факту он уволен по собственному желанию, хоть и произошло это, когда человек был под домашним арестом, - пояснил адвокат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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