Мэрия Уфы во второй раз не смогла определить подрядчика для строительство моста за 8,7 млрд рублей
Мэрия Уфы не смогла определить подрядчика на строительство нового моста через реку Белую со второй попытки. Результаты первых торгов, в которых участвовал только один «Уралмостострой», вмешалась ФАС – в конкурсной документации не было прямых указаний о требования к ряду строительных материалов.
Во второй раз конкурсная комиссия вновь допустила к торгам только «Уралмостострой». Однако впоследствии заявка фирмы была признана несоответствующей, а торги – несостоявшимися, сообщает «Ъ-Уфа».
Напомним, госконтракт стоимостью 8,7 млрд рублей, предполагает строительство и обустройство моста длинной 1,2 км в створе улицы Интернациональной. В проект также входит подъездная дорога протяженностью 5 км. Работу над новой переправой планировалось начать уже в марте текущего года и закончить в ноябре 2025-го.
ИСТОЧНИК KP.RU