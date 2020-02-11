Мэрия Уфы во второй раз не смогла определить подрядчика для строительство моста за 8,7 млрд рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:34:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Уфы не смогла определить подрядчика на строительство нового моста через реку Белую со второй попытки. Результаты первых торгов, в которых участвовал только один «Уралмостострой», вмешалась ФАС – в конкурсной документации не было прямых указаний о требования к ряду строительных материалов.

Во второй раз конкурсная комиссия вновь допустила к торгам только «Уралмостострой». Однако впоследствии заявка фирмы была признана несоответствующей, а торги – несостоявшимися, сообщает «Ъ-Уфа».

Напомним, госконтракт стоимостью 8,7 млрд рублей, предполагает строительство и обустройство моста длинной 1,2 км в створе улицы Интернациональной. В проект также входит подъездная дорога протяженностью 5 км. Работу над новой переправой планировалось начать уже в марте текущего года и закончить в ноябре 2025-го.

ИСТОЧНИК KP.RU