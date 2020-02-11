Во время строительства алкозавода под Уфой погиб рабочий
Расследованием дела займется гострудинспекция
Пострадавший скончался в 22-й больницеФото: Мария ЛЕНЦ
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В селе Булгаково Уфимского района на стройке погиб рабочий. О трагическом происшествии рассказали в Гострудинспекции.
По данным ведомства, все случилось 4 февраля на территории строящегося завода по производству алкогольной продукции. 39-летний мужчина упал в технический проем с высоты 5,6 метра. Пострадавшего доставили в городскую больницу №22, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался.
Гострудинспекция начала расследование по факту несчастного случая. Сотрудники надзорного ведомства определят причины и обстоятельства инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU