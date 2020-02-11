В Башкирии по официальным данным снизилась безработица и выросла зарплата

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:11:49+03:00

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По состоянию на 1 января 2020 года в центрах занятости Башкирии зарегистрированы 18,3 тысячи человек – это на 6,8% меньше, чем годом ранее. Среди безработных 61,4% – женщины, а 14,3% – молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Эти данные в годовом отчете предоставил Башстат.

– На 1 января 2020г. потребность организаций в работниках, заявленная работодателями республики в службы занятости, составила 38,9 тыс. человек, что на 9,4% меньше, чем на 1 января 2019г., – пишут аналитики. Они также отметили, что в Башкирии численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составляет 1,89 млн человек.

По данным Башстата, среднемесячная заработная плата, начисленная работникам организаций за январь-ноябрь прошлого года, сложилась в размере 37 794 рубля. Реальная зарплата выросла на 2,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU