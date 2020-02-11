25 молодых ученых из Башкирии получат по миллиону рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:23:53+03:00

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В Башкирии 25 молодых ученых получат по миллиону рублей. Указ о выделении грантов за 2020 год подписал глава республики Радий Хабиров. Список победителей был сформирован на основе решения специальной комиссии

Гранты получат молодые ученые, работающие над инновационными проектами в различных областях науки: от разработки нового культиватора до исследований длинных некодирующих РНК. Среди них 12 аспирантов и 13 кандидатов наук. Они представляют основные вузы Башкирии (УГАТУ, УГНТУ, БашГУ, БГАУ и БГМУ), а также Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека и Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук.

ИСТОЧНИК KP.RU