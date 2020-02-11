Для строительства Восточного выезда из Уфы будут изъяты десятки садовых участков

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:06:38+03:00

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Транспортная дирекция Башкирии сообщила об изъятии земельных участков «для государственных нужд», а если быть точнее – для строительства Восточного выезда в Уфе.

Как уточняют коллеги из «Ъ-Уфа», речь идет о землях в районе поселка Верхнее Дудкино в Зауфимье. Владельцы 55 садовых участков (49 в СНТ «Ягодка» и шесть – в «Чипполино») с находящимися на них объектами недвижимости могут в течение 60 дней направить в минземимущество заявления об учете прав на землю.

Восточный выезд из Уфы – самый сложный в Поволжье объект дорожной инфраструктуры. Он будет состоять из четырехполосного тоннеля длинной 1,2 км, моста через реку Уфу с эстакадой в 2,7 км, а также десятикилометровой дороги с двумя развязками. Стоимость объекта составляет 40 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU