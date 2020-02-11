Уфимские власти хотят сделать главным транспортом города трамвай

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:15:33+03:00

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В Уфе главным общественным транспортом хотят сделать трамвай. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный архитетор города Олег Байдин.

Планируется, что сетью трамвайных путей будут соединены северная и центральная части города. Кроме того, скоростные линии появятся в микрорайонах Инорс и Сипайлово, а также на территории Забелья и Зауфимья. Сейчас специалисты работают над конкретными схемами.

По словам Байдина, жильцы домов на улице Комсомольской выступают против того, чтобы под их окнами шумели трамвае. Тем не менее главный архитектор убежден, что все изменится, когда люди убедятся, что новые электротранспорт будет бесшумным. Для финансирования проекта новых трамвайных путей планируется привлечь частных инвесторов или кредитные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU