Радий Хабиров показал, как будет выглядеть центральная площадь «Второго Баку»

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:33:45+03:00

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В башкирском городе Ишимбае стартовал проект по реконструкции центральной площади имени Ленина. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

– Это место, откуда начал развиваться город в далёком 1932 году, когда здесь открыли знаменитые нефтяные месторождения – «второе Баку». Со временем историческая значимость площади была незаслуженно утрачена, – написал руководитель региона.

По задумке, рассказал Хабиров, площадь вновь сделают «главным местом притяжения горожан». Здесь будет амфитеатр для концертов, фонтан, «символизирующий нефть», а также «вышка-бабушка» в пропорциях оригинала, которая станет «ключевым элементом детской площадки». На вышке появятся горки и скалолазные конструкции. Прилегающие к ней скверы будут засажены каштанами и другими деревьями.

Глава Башкирии пообещал, что во всех городах республики в ближайшие годы будут обновлены парки, скверы и площади.

ИСТОЧНИК KP.RU