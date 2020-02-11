Уфимец, в квартире которого взорвался газ, скончался на больничной койке

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:58:45+03:00

Врачи боролись за его жизнь почти месяц

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В Уфе на больничной койке скончался мужчина, в квартире которого на улице Пекинской взорвался газ. Погибшему был 31 год. Об этом стало известно сегодня, 11 февраля, на оперативном совещании в администрации столицы Башкирии

– Пострадавший на Пекинской арендатор квартиры Соколов скончался, – сообщил замгендиректора Управление жилищного хозяйства Рафаэль Ахметов.

Напомним, инцидент произошел ранним утром 15 января в двухэтажном бараке на Пекинской. В результате «хлопка газа» обрушился потолок и треснула наружная стена. Пострадали три человека, в том числе один ребенок. Сейчас власти занимаются восстановлением здания.

ИСТОЧНИК KP.RU