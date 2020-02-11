2020-02-11T10:24:39+03:00
Общество

В Питере без вести пропали братья-близнецы из Уфы

Их ищут уже без малого неделю
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Санкт-Петербурге двух пропавших без вести близнецов из Уфы. Об этом организация сообщила в паблике «ВКонтакте». О местонахождении 34-летних Азамата и Айбулата Кутдусовых ничего неизвестно с 3 февраля.

Приметы: у обоих братьев черные волосы и карие глаза. Рост Азамата – 170 см, среднее телосложение. Айбулат чуть ниже – 165 см, он плотного телосложения. Во что были одеты близнецы, неизвестно.

«Лиза Алерт» просит сообщать любую информацию по горячей линии: 8(800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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