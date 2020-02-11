2020-02-11T09:29:39+03:00
Общество

Новым помощником мэра Уфы стал мастер спорта по фехтованию

Ульфат Мустафин назвал его имя на оперативном совещании
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сегодня, 11 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы Ульфат Мустафин сообщил о назначении нового помощника. Им стал Ринат Файзуллин.

– Пожелаем ему удачи, поддержите его на первых порах, – сказал коллегам глава городской администрации.

Последнее место работы Файзуллина – «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы». Там он занимал должность заместителя директора по эксплуатации. Известно, что новоиспеченный помощник родился в 1990 году в столице Башкирии. Учился в трех вузах: Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, БашГУ и УГНТУ. Профессионально занимался фехтованием. В 2006 году получил звание мастера спорта. Занимал призовые места в первенствах России среди юношей, юниоров и молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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