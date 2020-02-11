Ряд начальников ЖЭУ в Уфе потеряли работу из-за плохой уборки снега

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:42:05+03:00

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На сегодняшней оперативке в администрации Уфы был поднят наболевший вопрос об уборке снега с территории города. Мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин отметил, что ему поступает масса жалоб от жителей. Его заместитель Салават Хусаинов сообщил, что у коммунальщиков есть проблемы в части организации работ непосредственно на месте уборки. Он также добавил, что в результате неудовлетворительного исполнения обязанностей были уволены и оштрафованы несколько начальников ЖЭУ и управляющих компаний.

Мустафин с такой политикой согласился и заявил, что «если люди и руководители не слышат – их нужно менять»: «освобождайте людей, которые не хотят слышать или не понимают, что такое уборка снега».

ИСТОЧНИК KP.RU