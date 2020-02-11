2020-02-11T07:29:39+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе столкнулись две иномарки, пострадали два человека

Авария произошла в Иглинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувший понедельник, 10 февраля, в Иглинском районе Башкирии произошло ДТП с участием двух иномарок. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, на 1 километре трассы М5 «Урал» в девятом часу вечера при подъезде к Уфе столкнулись «Fiat Doblo» и встречный «Land Сruiser 200». За рулем итальянской иномарки находился 61-летний житель Челябинской области. По данным дорожной полиции, он не пострадал. Травмы получила его пассажирка.

В результате аварии серьезные травмы получили 38-летний водитель японского внедорожника. Его вместе с пассажиркой «Fiat Doblo» госпитализировали. Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Всего за прошедшие сутки в Башкирии произошло 11 автомобильных аварий, в которых пострадали 12 человек. За сутки сотрудники ГИБДД задержали 36 нетрезвых водителей и выявили 2300 нарушений правил дорожного движения, отметили в пресс-службе дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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