Власти Башкирии обещают достроить два дома с обманутыми дольщиками

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:14:19+03:00

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В минувший понедельник, 10 февраля, в Уфе прошло очередное правительственное совещание по строительству. На «Стройчасе» чиновники подняли вопрос о двух домах в ЖК «Новобулгаково» в пригороде Уфы. По словам руководителя госстроя Марата Ахмадуллина, дом №2Б и №31 достроят к концу марта.

Также на совещании зашла речь о долгострое ПХК «Меркурий» в Зеленой роще в Уфе. В этом доме планируют возобновить стройку как раз в конце марта 2020 года. Тогда же должны появиться схемы решения по каждому проблемному объекту и долгострою. Соответствующее поручения профильным министрам дал глава Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU