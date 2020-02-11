Власти Башкирии обещают достроить два дома с обманутыми дольщиками
В минувший понедельник, 10 февраля, в Уфе прошло очередное правительственное совещание по строительству. На «Стройчасе» чиновники подняли вопрос о двух домах в ЖК «Новобулгаково» в пригороде Уфы. По словам руководителя госстроя Марата Ахмадуллина, дом №2Б и №31 достроят к концу марта.
Также на совещании зашла речь о долгострое ПХК «Меркурий» в Зеленой роще в Уфе. В этом доме планируют возобновить стройку как раз в конце марта 2020 года. Тогда же должны появиться схемы решения по каждому проблемному объекту и долгострою. Соответствующее поручения профильным министрам дал глава Башкирии Радий Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU