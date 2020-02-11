2020-02-11T07:03:09+03:00
Общество

Жители Башкирии стали чаще получать в наследство недвижимость

Об этом рассказали чиновники регионального Росреестра
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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В прошлом году жители Башкирии стали чаще наследовать дома и квартиры. Об этом заявили в региональном управлении Росреестра. По данным ведомиства, в 2019 году было зарегистрировано 38878 документов о праве на собственность, основанием для которых, в свою очередь, послужили права на наследство. Это на 18% больше, чем в 2018 году.

Как оказалось, ничего удивительного в этом нет – с 1 февраля 2019 года нотариусы обязаны направлять документы в Росреестр без участия будущего владельца. Все дело в том, что наследники, получив документы от нотариуса затягивали визит в Росреестр.

- Затягивание визита может вызвать проблемы для последующих наследников, к отстаиванию ими своих прав в судебном порядке. Теперь таких случаев стало меньше, - пояснил в беседе с РБК-Уфа руководитель Росреестра по Башкирии Петр Клец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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