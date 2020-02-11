2020-02-11T06:48:39+03:00
Происшествия

В Башкирии при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Пожарные успели эвакуировать жильцов соседних квартир
Павел КРАЙНОВ
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Сегодня поздно ночью, около 03:39 часов, на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что горит квартира в пятиэтажном доме на улице Блюхера в Стерлитамаке. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС и пожарной охраны. По прибытии выяснилось, что в квартире на первом этаже горит домашнее имущество. Сотрудники экстренных служб тут же эвакуировали жильцов соседних квартир, среди которых шестеро взрослых и один ребенок.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, пожар полностью потушили в 4 часа 17 минут. К сожалению, во время тушения пламени, обнаружили тела двоих погибших – 77-летнюю женщину и 44-летнего мужчину.

Сейчас причины пожара устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС по Башкирии, отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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