В Уфе на месте бараков хотят построить высотные многоэтажки

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:37:33+03:00

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Застройщики предложили мэрии Уфы застроить целый квартал с двухэтажными бараками в Калининском районе города. По проекту несколько строительных организаций должны будут снести 31 старый дом и построить на их месте четыре многоэтажки высотой от 16 до 25 этажей. Квартал, где планируется строительтство ограничен улицами Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров и Черниковской.

В пояснительной записке к проекту, содержание которой приводит издание UfacityNews.ru, говорится, что застройщики возведут в общей сложности 18 зданий. Жилой фонд башкирской столицы таким образом пополнится на 138 тысяч квадратных метров.

Застройщики отмечают, что построить полноценную школу в этом квартале не получится, поэтому предлагают «воткнуть» в центр начальную школу на 200 мест, а учеников постарше отправлять в другие школы.

На данный момент проект застройки находится на рассмотрении в горсовете Уфы. Депутаты будут голосовать за его принятие 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU