В Уфе на месте бараков хотят построить высотные многоэтажки
Застройщики предложили мэрии Уфы застроить целый квартал с двухэтажными бараками в Калининском районе города. По проекту несколько строительных организаций должны будут снести 31 старый дом и построить на их месте четыре многоэтажки высотой от 16 до 25 этажей. Квартал, где планируется строительтство ограничен улицами Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров и Черниковской.
В пояснительной записке к проекту, содержание которой приводит издание UfacityNews.ru, говорится, что застройщики возведут в общей сложности 18 зданий. Жилой фонд башкирской столицы таким образом пополнится на 138 тысяч квадратных метров.
Застройщики отмечают, что построить полноценную школу в этом квартале не получится, поэтому предлагают «воткнуть» в центр начальную школу на 200 мест, а учеников постарше отправлять в другие школы.
На данный момент проект застройки находится на рассмотрении в горсовете Уфы. Депутаты будут голосовать за его принятие 12 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU