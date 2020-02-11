Трагически погибший уфимец оставил предсмертную записку

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:37:05+03:00

Судя по всему, мужчина упал с большой высоты

Изменить размер текста: A A

Утро воскресенья, 9 февраля, обернулось для жителей дома №48/1 по улице Гвардейской в Уфе жуткой находкой. Возле второго подъезда девятиэтажки лежал мужчина без признаков жизни. Судя по всему, он разбился при падении с большой высоты.

Как рассказал "КП-Уфа" источник в правоохранительных органах, погибшим оказался 70-летний мужчина, проживавший в этом же доме. Полицейские осмотрели квартиру пенсионера и нашли прощальную записку.

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU