Жителей Башкирии пугают роликом с убитым волком
Жители Башкирии бурно обсуждают в соцсетях ролик с волком, который якобы проник в дом к жителю Федоровского района республики. Судя по записи, незваного гостя забили до смерти двумя лопатами и оставили на крыльце.
«Волк в дом пришел. Аж трясет… Видали, чем? Пикой давим», - говорит женщина за кадром.
В комментариях одни люди возмущаются жестокостью хозяев дома, другие же их поддерживают, мол, чего не сделаешь для защиты своей семьи и хозяйства.
Однако, как выяснилось, точно такой же ролик накануне массово рассылали жителям Новосибирской, Амурской и других областей. Запись была та же, только менялась географическая привязка. Откуда распространилась история, доподлинно не ясно, но первые упоминания видео появились в СМИ Амурской области. В середине прошлой недели местные издания написали о волке, убитом лопатами в селе Райгородка.
ИСТОЧНИК KP.RU