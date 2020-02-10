Жителей Башкирии пугают роликом с убитым волком

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:13:23+03:00

Такое же видео массово рассылают в других регионах

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Жители Башкирии бурно обсуждают в соцсетях ролик с волком, который якобы проник в дом к жителю Федоровского района республики. Судя по записи, незваного гостя забили до смерти двумя лопатами и оставили на крыльце.

«Волк в дом пришел. Аж трясет… Видали, чем? Пикой давим», - говорит женщина за кадром.

В комментариях одни люди возмущаются жестокостью хозяев дома, другие же их поддерживают, мол, чего не сделаешь для защиты своей семьи и хозяйства.

Однако, как выяснилось, точно такой же ролик накануне массово рассылали жителям Новосибирской, Амурской и других областей. Запись была та же, только менялась географическая привязка. Откуда распространилась история, доподлинно не ясно, но первые упоминания видео появились в СМИ Амурской области. В середине прошлой недели местные издания написали о волке, убитом лопатами в селе Райгородка.

ИСТОЧНИК KP.RU