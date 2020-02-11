В Башкирии посадили сына чиновника, задавившего на погрузчике 23-летнего парня

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:51:08+03:00

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Белебеевский районный суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который за рулем погрузчика насмерть задавил 23-летнего Павла Чупракова. Об этом сообщает республиканская прокуратура. Водитель в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее сообщала «Комсомолка», все случилось днем 26 июня на улице Интернациональной в городе Белебее. Погибший в момент наезда чинил свою «двенашку» на обочине. Именно ее и протаранил обвиняемый. В результате ДТП Павел оказалась зажатым между транспортным средством и железными воротами. От полученных травм он скончался на месте, у него остались жена и ребенок. Водитель же скрылся с места ДТП. Его в собственной квартире задержали сотрудники полиции.

Трагедия произошла рядом с домом погибшего

Виновником аварии оказался сын местного чиновника – начальника паспортно-миграционной службы. Мать Павла боялась, что дело могут замять, однако все вышло совсем наоборот. Обвиняемому, признавшему свою вину лишь частично, суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU