В Башкирии дали срок архитектору, из-за которого пострадали дольщики

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:44:23+03:00

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Бывший главный архитектор Иглинского района Башкирии почти 8 лет проведет в колонии строгого режима. 33-летнего мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий и получение взятки в крупном размере.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали, что, будучи архитектором, он выдал разрешения на строительство четырех многоквартирных домов двум застройщикам: ООО «Стройиндустрия» и ООО «ПрогрессСтройТех». При этом у обеих компаний не было технических регламентов и проектной документации.

Дома они не достроили, в итоге 64 дольщика оказались обмануты на более чем 90 млн рублей.

Более того, за выдачу бумаг компании «Стройиндустрия» архитектор получил взятку - строящуюся квартиру площадью 31 «квадрат». Договор был оформлен на знакомую чиновника, которая якобы внесла за жилплощадь 930 тысяч рублей.

Суд приговорил экс-архитектора к 7 годам и 9 месяцам «строгача». В силу решение суда еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU