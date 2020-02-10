В Уфе раскрыли убийство почти 20-летней давности

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:22:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи из Башкирии раскрыли убийство, совершенное почти 20 лет назад. Предполагаемые преступники обнаружились в местах не столь отдаленных.

Как рассказали в Следкоме республики, весной 2002 года в одной из строительных организаций Уфы нашли тело сторожа с множественными ранами от ножа. С места преступления были украдены 30 тысяч рублей. Поиски убийц по горячим следам плодов не принесли и вот спустя два десятка лет следователи решили сопоставить это преступление с другими аналогичными нападениями. Так сыщики натолкнулись на имена двоих мужчин, задержанных в 2003 году и осужденных за серию убийств и разбойных нападений.

- Благодаря успешно-проведенным следственно-оперативным мероприятиям удалось установить причастность обоих к указанному разбойному нападению, а один из злоумышленников сознался в убийстве сторожа, - рассказали в Следственном комитете по республике.

Предположительно, мужчины хотели в ту ночь ограбить предприятие, но сторож им помешал.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства того преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU