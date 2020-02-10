В Уфе раскрыли убийство почти 20-летней давности
Следователи из Башкирии раскрыли убийство, совершенное почти 20 лет назад. Предполагаемые преступники обнаружились в местах не столь отдаленных.
Как рассказали в Следкоме республики, весной 2002 года в одной из строительных организаций Уфы нашли тело сторожа с множественными ранами от ножа. С места преступления были украдены 30 тысяч рублей. Поиски убийц по горячим следам плодов не принесли и вот спустя два десятка лет следователи решили сопоставить это преступление с другими аналогичными нападениями. Так сыщики натолкнулись на имена двоих мужчин, задержанных в 2003 году и осужденных за серию убийств и разбойных нападений.
- Благодаря успешно-проведенным следственно-оперативным мероприятиям удалось установить причастность обоих к указанному разбойному нападению, а один из злоумышленников сознался в убийстве сторожа, - рассказали в Следственном комитете по республике.
Предположительно, мужчины хотели в ту ночь ограбить предприятие, но сторож им помешал.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства того преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU