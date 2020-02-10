Экспорт сельхозпродукции Башкирии в 2019 году составил 112 млн долларов
В 2019 году Башкирии экспортировала сельхозпродукции на 112 млн долларов. Об этом сообщает профильное министерство со ссылкой на данные федеральной таможенной службы.
В ведомстве отметили, что республике удалось экспортировать агропродукции значительно больше запланированного. Сумма оказалась на четверть выше индикатора, предусмотренного паспортом регионального проекта (91 млн долларов). Если в 2018 году в структуре экспорта преобладали зерновые культуры, то в прошлом году самой экспортируемой стала масложировая продукция (44% или почти 36 млн долларов).
– В прошлом году на 10,4 млн. долл. вырос экспорт сахара и изделий из него, а вот экспорт зерновых сократился на 19 млн. долл, – подытожили в Минсельхозе.
ИСТОЧНИК KP.RU