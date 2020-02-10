2020-02-10T19:07:15+03:00
Общество

Движение на участке Школьного переулка в Уфе сделали односторонним

Этого требовали местные жители
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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На участке Школьного переулка в Уфе организовали одностороннее движение транспорта. Речь идет об отрезке между улицей Малая Луговая и остановкой транспорта "Школьная" в Кировском районе столицы.

Как сообщили в мэрии города, изменения в организации движения решено было внести после многочисленных обращений местных жителей.

- На данный момент на участке дороги завершена установка дорожных знаков, - уточнили в пресс-службе администрации Уфы.

Кроме того, в переулке отныне ограничено движение для грузовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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