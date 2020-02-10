Движение на участке Школьного переулка в Уфе сделали односторонним
Этого требовали местные жители
Фото: мэрия Уфы
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На участке Школьного переулка в Уфе организовали одностороннее движение транспорта. Речь идет об отрезке между улицей Малая Луговая и остановкой транспорта "Школьная" в Кировском районе столицы.
Как сообщили в мэрии города, изменения в организации движения решено было внести после многочисленных обращений местных жителей.
- На данный момент на участке дороги завершена установка дорожных знаков, - уточнили в пресс-службе администрации Уфы.
Кроме того, в переулке отныне ограничено движение для грузовиков.
ИСТОЧНИК KP.RU