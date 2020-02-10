2020-02-10T16:02:46+03:00
Общество

В Башкирии глава района пообещал отремонтировать жилье под туалетом ребенку-колясочнику

Чиновники выдали инвалиду социальную квартиру с ужасными условиями
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Глава администрации Ишимбайского района Башкирии Азамат Абдрахманов пообещал отремонтировать социальную квартиру ребенку-колясочнику. Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала, что в Ишимбае чиновники выделили инвалиду жилье в подвальном помещении под туалетом. Там постоянно холодно, а передвигаться мальчику с ограниченными возможностями мешает кривой пол. Спальня находится прямо под уборной комнатой соседей сверху, а канализационная труба проходит прямо через жилое помещение.

– Данное здание является 5 этажным многоквартирным кирпичным домом. Квартира расположена на первом этаже. 4 февраля текущего года, по указанному адресу выезжала комиссия в составе специалистов администрации, представителей управляющей компании, социальных служб и председателя общественного фонда «Счастливые дети», – сообщил Азамат Абдрахманов.

По его словам, комиссия приняла решение провести шумоизоляюцию трубы, отремонтировать электропроводку, полы и сделать дополнительную секцию радиатора отопления в ванной комнате. Отдельный вход в квартиру планируется обустроить в соответствии с нормами – в том числе с установкой пандуса. На кухне и в двух комнатах смонтируют натяжные потолки. Работы должны завершиться до конца марта текущего года.

В Башкирии чиновники выделили ребенку-колясочнику жилье под туалетом //08.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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