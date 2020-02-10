Общежитие в Уфе признали памятником истории и архитектуры
Здание было построено в 1938 году
фото: Гугл Карты
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В Уфе бывшее общежитие Башкирского государственного педагогического института имени Тимирязева признали памятником истории и культуры регионального значения. Соответствующий приказ был опубликован на портале правовой информации 7 февраля.
Четырехэтажное кирпичное здание, расположенное по адресу Аксакова, 73, было построено в 1938 году. Строение находилось в списке выявленных объектов культурного наследия с 2017 года. Под госохраной будут находиться детали фасадов, оконные проемы первого этажа, окна третьего, часть карниза, а также элементы входных групп.
ИСТОЧНИК KP.RU