2020-02-10T15:40:15+03:00
Общество

Общежитие в Уфе признали памятником истории и архитектуры

Здание было построено в 1938 году
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Гугл Картыфото: Гугл Карты
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В Уфе бывшее общежитие Башкирского государственного педагогического института имени Тимирязева признали памятником истории и культуры регионального значения. Соответствующий приказ был опубликован на портале правовой информации 7 февраля.

Четырехэтажное кирпичное здание, расположенное по адресу Аксакова, 73, было построено в 1938 году. Строение находилось в списке выявленных объектов культурного наследия с 2017 года. Под госохраной будут находиться детали фасадов, оконные проемы первого этажа, окна третьего, часть карниза, а также элементы входных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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