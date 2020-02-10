2020-02-10T14:36:43+03:00
Общество

В правительстве Башкирии рассказали, как жителям получить от 15 до 100 тысяч рублей

На развитие системы социальных контрактов республика получит более 1 млрд рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Большую часть денег на соцконтракты выделит федеральный бюджетБольшую часть денег на соцконтракты выделит федеральный бюджет
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На еженедельном заседании в правительстве Башкирии рассказали, что нужно сделать жителям республики, чтобы получить от 15 до 100 тысяч рублей. На эти деньги смогут рассчитывать участники так называемого социального контракта. Подробнее о системе адресной помощи пояснила глава Минтруда Ленара Иванова.

Социальный контракт – это соглашение между гражданином и Республиканским центром социальной поддержки населения. Документ предусматривает оказание адресной помощи на организацию собственного дела (100 тысяч рублей), ведение подсобного хозяйства (50 тысяч рублей) и на прохождение профессионального обучения (15 тысяч рублей).

– Гражданин в свою очередь обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, – объяснила Иванова.

Министр отметила, что за прошедшие шесть лет эти контракты было заключено 6 728 таких контрактов. 98% из них – на ведение личного подсобного хозяйства, еще два – на осуществление предпринимательской деятельности.

На программу социальных контрактов до 2024 года будет выделяться ежегодно 375 млн рублей из федерального бюджета и 51 млн рублей из республиканского. Радий Хабиров отметил, что главная задача этого инструмента – «сделать семью самостоятельным экономическим субъектом». Он поручил подробнее Госкомитету РБ по предпринимательству активнее информировать жителей по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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