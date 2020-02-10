«Боялись, что не выживет»: в нацпарке «Башкирия» вторую неделю выхаживают неясыть

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:58:07+03:00

Сова была очень вялой, но никаких ран на ней обнаружено не было

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В национальном парке «Башкирия» рассказали о спасении длиннохвостой неясыти (род большой совы). Как сообществе «ВКонтакте» представители заповедника, птицу выхаживает начальник научного отдела Лилия Султангареева.

– Мы не писали об этом, боялись, что не выживет… – рассказали сотрудники парка. – Птицу, лежащую на земле, подобрали сотрудники турбазы «Агидель-Спутник» 27 января. Видимых повреждений не было, ее положили в теплом помещении, пытались кормить, думали, поправится. Но лучше ей не становилось, через два дня работники турбазы позвонили нам.

По словам Султангареевой, сова «была очень вялой, хотя никаких ран на ней обнаружено не было. Специалисты показали птицу ветеринару в Мелеузе. В клинике сделали рентген и назначили лечение. К счастью, обошлось без переломов. Неясыть «ожила» спустя неделю. Она замахала крыльями, начала есть мясо и даже обороняться от кошки, когда та пыталась подойти поближе.

– Сейчас птица всё еще слаба, летать не может, хотя заметно окрепла. Что с ней случилось, остается неясным, – сообщили в «Башкирии». – Сотрудники турбазы предполагают, что неясыть ударилась о большое витражное стекло, раньше они часто видели, как она охотилась на мелких птичек.

Сотрудники парка рассказали, что снега у них очень много, и хищным птицам сложно достать мышей, а снегири и воробьи ночью спят, когда совы, наоборот, активничают. В связи с этим хищные птицы ослабевают

ИСТОЧНИК KP.RU