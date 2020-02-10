В Башкирии осудили пьяного водителя, по вине которого погибли три человека

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:28:24+03:00

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Давлекановский районный суд вынес приговор 43-летнему жителю Раевки. По его вине в конце 2017 года погибли трое человек.

Суд установил, что ранним утром 4 декабря лишенный водительских прав обвиняемый двигался из Уфы со своими знакомыми на «Ладе Гранта». Подъезжая к селу Давлеканово, водитель выехал на «встречку», после чего опрокинул легковушки в кювет. Как ранее сообщала «КП-Уфа», трое пассажиров, находившихся в салоне авто, получили смертельные травмы. Мужчина и женщина погибли на месте, а по пути в больницу скончалась еще одна пассажирка.

– Экспертиза показала, что фигурант уголовного дела находился в состоянии алкогольного опьянения, – сообщает пресс-служба РБ – Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года. Кроме того, с него взыскали два миллиона рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU